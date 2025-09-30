Три дома появятся по программе реновации на юго-востоке Москвы

Три дома по программе реновации будут построены в столичном районе Выхино-Жулебино. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, проекты строительства уже согласованы. По его словам, многоквартирные дома построят на месте снесенных пятиэтажек, жители которых уже получили новые квартиры по программе реновации.

«Согласованы три проекта домов по программе реновации в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы. Их планируют возвести в одном квартале на Самаркандском бульваре. В новостройках будет около тысячи квартир», – рассказал Щербаков.

Один из новых домов будет трёхсекционным, в нем запроектировано 408 квартир. Еще два дома на 323 и 262 квартиры будут двухсекционными. При этом все квартиры сдадут полностью готовыми к заселению, с чистовой отделкой и сантехникой. Проектом также предусмотрено строительство одноэтажных пристроек к зданиям с помещениями общественного и коммерческого назначения.

Во входных группах всех подъездов новых домов предусмотрено пространство для колясочных и комнат консьержей. Все места общего пользования спроектированы по принципу безбарьерной среды - без перепадов и порогов для удобного перемещения родителей с детскими колясками и маломобильных граждан. Часть квартир также адаптируют для жильцов с ограниченными возможностями здоровья и их близких.

Во дворах новостроек появятся детские и спортивные площадки, а также места для тихого отдыха. Территорию благоустроят и озеленят, там разобьют газоны, высадят декоративные деревья и кустарники.

