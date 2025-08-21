Тренды развития городов мира обсудят в павильоне «Экономика Москвы» в «Музеоне»

В «Музеоне» продолжает работать главная экономическая площадка форума «Территория будущего. Москва 2030» павильон «Экономика Москвы». Сегодня там пройдет дискуссия «Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня».

В центре внимания – масштабное исследование Комплекса экономической политики Москвы, которое выявило 14 ключевых мега трендов в развитии мегаполисов: от технологических прорывов и климатических вызовов до демографических сдвигов и изменения ценностей горожан». Заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева обсудит с экспертами по городскому развитию, инновациям, туризму и антропологии, как эти процессы уже сегодня влияют на мегаполисы и их жителей по всему миру и каким образом столица адаптирует и внедряет решения, чтобы сохранить качество жизни и устойчивость городской среды.

Павильон «Экономика Москвы» за три недели форума посетило более 150 тысяч гостей. Там прошли дискуссии, мастер-классы и мультимедийные интерактивные форматы. В рамках образовательной программы прошло более 70 сессий с участием специалистов из различных областей, предпринимателей и блогеров, а в специальном подкасте «Экономика в деталях» вышло более 60 выпусков на различные темы – от финансовой грамотности до экономики спорта и роли психологии в финансовых решениях. Свыше 30 тысяч участников опробовали интерактивную зону с экономическими играми и интеллектуальными викторинами.

Известные предприниматели, эксперты, экономисты и блогеры поделились практическими советами с гостями форума, независимо от возраста и профессий. Для детей и подростков были организованы мастер-классы, квизы и творческие занятия, рассказывающие о том, что такое экономика мегаполиса.

Павильон «Экономика Москвы» будет работать до 14 сентября ежедневно, кроме понедельников. Его гостей ждет насыщенная образовательная программа с новыми экспертами и новые форматы мероприятий. Подробная информация о программе – на странице павильона на сайте форума «Территория будущего. Москва 2030».

