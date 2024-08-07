Трамвайчики Флотилии «Рэдиссон Ройал» возобновили работу с причала Лужников

Так, все желающие смогут насладиться видами ЦПКиО им. М. Горького, Новой Третьяковки (ЦДХ), памятником Петру I, храмом Христа Спасителя, собором Василия Блаженного и другими памятниками архитектуры. Также пассажирам откроется незабываемый вид на самое сердце Москвы – Кремль.

Рейсы начнут курсировать с 3 августа. Круговой маршрут без остановок займет 1,5 часа и будет стоить 1100 рублей для взрослого и 800 рублей для детей от 3 до 12 лет включительно. Трамвайчики будут ходить с 12:00 до 21:30 с интервалом в 20-40 минут. На борту для удобства гостей находятся аппараты со снеками и прохладительными напитками.