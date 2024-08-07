Трамвайчики Флотилии «Рэдиссон Ройал» возобновили работу с причала Лужников
Трамвайчики Флотилии «Рэдиссон Ройал» снова отправляются от причала «Лужники Центральный», маршрут охватывает ключевые достопримечательности центра Москвы.
Так, все желающие смогут насладиться видами ЦПКиО им. М. Горького, Новой Третьяковки (ЦДХ), памятником Петру I, храмом Христа Спасителя, собором Василия Блаженного и другими памятниками архитектуры. Также пассажирам откроется незабываемый вид на самое сердце Москвы – Кремль.
Рейсы начнут курсировать с 3 августа. Круговой маршрут без остановок займет 1,5 часа и будет стоить 1100 рублей для взрослого и 800 рублей для детей от 3 до 12 лет включительно. Трамвайчики будут ходить с 12:00 до 21:30 с интервалом в 20-40 минут. На борту для удобства гостей находятся аппараты со снеками и прохладительными напитками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru