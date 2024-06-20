Собянин: Речные электросуда перевезли по Москве-реке около 900 тысяч пассажиров

По словам градоначальника, более 1,5 миллиона человек стало удобнее передвигаться по городу. В конце сентября 2023 года был запущен второй регулярный маршрут, который соединил ЗИЛ и Печатники.

Кроме того, электрический речной транспорт благотворно влияет на экологию Москвы. В будущем планируется создать новые маршруты и открыть оставшиеся остановки на уже существующих. К 2030 году в Москве будет семь маршрутов речного транспорта.

