Собянин: Речные электросуда перевезли по Москве-реке около 900 тысяч пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за год речные электросуда столицы совершили больше 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров.

В Москве открылись новые речные причалы «Береговой» и «Парк Фили»

По словам градоначальника, более 1,5 миллиона человек стало удобнее передвигаться по городу. В конце сентября 2023 года был запущен второй регулярный маршрут, который соединил ЗИЛ и Печатники.

Кроме того, электрический речной транспорт благотворно влияет на экологию Москвы. В будущем планируется создать новые маршруты и открыть оставшиеся остановки на уже существующих. К 2030 году в Москве будет семь маршрутов речного транспорта.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
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