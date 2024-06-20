Собянин: Речные электросуда перевезли по Москве-реке около 900 тысяч пассажиров
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за год речные электросуда столицы совершили больше 35 тысяч рейсов и перевезли около 900 тысяч пассажиров.
По словам градоначальника, более 1,5 миллиона человек стало удобнее передвигаться по городу. В конце сентября 2023 года был запущен второй регулярный маршрут, который соединил ЗИЛ и Печатники.
Кроме того, электрический речной транспорт благотворно влияет на экологию Москвы. В будущем планируется создать новые маршруты и открыть оставшиеся остановки на уже существующих. К 2030 году в Москве будет семь маршрутов речного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru