Толстой: Голосование на выборах депутатов Мосгордумы проходит без нарушений
Голосование на выборах депутатов Московской городской думы проходит по плану, нарушений не зафиксировано, рассказал депутат Госдумы Петр Толстой.
Он отметил, что москвичи активно голосуют, сам процесс проходит штатно. Большинство жителей столицы привыкло к новой форме и активно голосует онлайн.
Также Толстой поделился, что сам тоже оставил свой голос через терминал электронного голосования.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Для граждан доступно как голосование онлайн на elec.mos.ru, так и очно при помощи специальных терминалов на избирательных участках.
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