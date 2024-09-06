Толстой: Голосование на выборах депутатов Мосгордумы проходит без нарушений

Он отметил, что москвичи активно голосуют, сам процесс проходит штатно. Большинство жителей столицы привыкло к новой форме и активно голосует онлайн.

Также Толстой поделился, что сам тоже оставил свой голос через терминал электронного голосования.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. Для граждан доступно как голосование онлайн на elec.mos.ru, так и очно при помощи специальных терминалов на избирательных участках.

