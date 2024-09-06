В голосовании за депутатов в Москве приняли участие уже более миллиона человек
Более миллиона человек уже проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.
Уточняется, что большая часть проголосовавших на данный момент сделали свой выбор онлайн на специальной странице elec.mos.ru. Подобный способ доступен пользователям, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru.
При желании жители Москвы также могут проголосовать и на избирательных участках, с помощью терминалов свой выбор уже сделали 43 тысячи человек.
При этом около восьми тысяч горожан использовали бумажные бюллетени. Для голосования «бумажным» способом было необходимо заранее подать заявление, также председатель участковой избирательной комиссии может выдать бумажный бюллетень при уважительной причине.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября.
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