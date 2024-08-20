Москвичи на тестовом голосовании решат, нужен ли закон о безнадзорных животных
В рамках тестового голосования москвичам предстоит определить, нужен ли столице региональный закон о порядке обращения с безнадзорными животными.
В городе действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. Однако в 2023 году Госдума приняла закон, позволяющим регионам самостоятельно определить порядок обращения с такими животными.
Уточняется, что тестовое голосование запланировано на 23 августа. В этот день у каждого совершеннолетнего гражданина с временной регистрацией в столице будет возможность проголосовать онлайн, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на нескольких избирательных участках.
Процедура позволит специалистам проверить корректность работы электронной системы голосования. Также в этот день планируют провести и стресс-тесты. Разработчики намеренно создадут проблемы со связью и пиковые нагрузки, чтобы убедится в работе технологии.
С 6 по 8 сентября 2024 года в городе пройдут выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Участники электронного голосования в эти дни также смогут стать участниками программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru