Москвичи на тестовом голосовании решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

В рамках тестового голосования москвичам предстоит определить, нужен ли столице региональный закон о порядке обращения с безнадзорными животными.

В городе действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. Однако в 2023 году Госдума приняла закон, позволяющим регионам самостоятельно определить порядок обращения с такими животными.

Уточняется, что тестовое голосование запланировано на 23 августа. В этот день у каждого совершеннолетнего гражданина с временной регистрацией в столице будет возможность проголосовать онлайн, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на нескольких избирательных участках.

Процедура позволит специалистам проверить корректность работы электронной системы голосования. Также в этот день планируют провести и стресс-тесты. Разработчики намеренно создадут проблемы со связью и пиковые нагрузки, чтобы убедится в работе технологии.

С 6 по 8 сентября 2024 года в городе пройдут выборы депутатов Московской городской Думы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Участники электронного голосования в эти дни также смогут стать участниками программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.

