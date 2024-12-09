Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ
Музей героизма открылся на ВДНХ в День Героев Отечества. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в музее собрана история страны от Древней Руси до современных дней, которая «пронизана подвигом соотечественников».
Уточняется, что экспозицию разместили в отреставрированном павильоне № 59 «Зерно». Её площадь составляет около 1,2 тысячи квадратных метров. Это современное мультимедийное пространство, включающее три тематических раздела: «Становление героя», «Путь воина» и «Подвиг».
«Центральная экспозиция... посвящена специальной военной операции... надеюсь, что этот музей будет живым музеем, где можно общаться с современными героями», - указал градоначальник.
Ранее Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 83-й годовщиной Битвы под Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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