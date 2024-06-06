Территории около четырех станций МДЦ-4 благоустроят
Возле станций «Солнечная», Беговая», «Серп и Молот» и «Кусково» четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) расширят тротуары, создадут дополнительные подходы к станциям, установят новые остановки и фонари. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что движение по этому самому протяженному диаметру наземного метро открылось в сентябре прошлого года. С того времени линией воспользовались свыше 50 миллионов пассажиров.
Для запуска МЦД-4 пришлось построить и реконструировать порядка 150 километров железнодорожных путей, несколько десятков мостов, путепроводов. Были также построены 25 вокзалов. В текущем году, как отметил мэр, будет модернизирована пешеходная и транспортная доступность нескольких станций диаметра. Пересадку сделают удобней. В рамках благоустройства в том числе обновят площадку для выгула и дрессировки собак возле станции Кусково.
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