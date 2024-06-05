Собянин утвердил проект комплексного развития территории на Мосфильмовской улице
5 июня 202415:38
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии незастроенной территории в районе Раменки на западе столицы.
В рамках реализации проекта в Раменках возведут новый жилой квартал, который расположится на Мосфильмовской улице, на месте ныне пустующей территории площадью 2,94 гектара.
Градоначальник отметил, что в районе также будут построены школа на 200 учеников и детский сад для 100 детей. Прилегающая территория будет благоустроена, также будут проведены работы о развитию улично-дорожной сети.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru