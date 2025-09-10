Свыше километра дорог откроются после реконструкции в ЮВАО в сентябре

Рабочие закончили строительство и реконструкцию Проектируемого проезда №57 и 2-го Грайвороновского проезда. Участок соединяет Волжский бульвар с Рязанским проспектом. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

По его словам, работы на объекте были начаты в марте 2024 года. «Построена и реконструирована улично-дорожная сеть протяженностью более одного километра, переложены инженерные коммуникации, установлены светофоры, нанесена разметка и благоустроена прилегающая территория», — сказал Десятков. Он также добавил, что объект проверили надзорные органы.

Проект предусматривал строительство четырехполосного Проектируемого проезда №57, реконструкцию 2-го Грайвороновского проезда, прокладку свыше километра дождевой канализации, монтаж девяти километров электросетей, а также установку 24 дождеприемных колодцев. Вдоль дороги обустроили четыре остановки общественного транспорта.

Реализация проекта позволила соединить районы Текстильщики и Рязанский. Кроме того, улучшатся транспортное обслуживание районов Кузьминки и Нижегородский, повысится пропускная способность Волжского бульвара и Остаповского проезда, Грайвороновской и Люблинской улиц.

Локальные транспортные связи активно развиваются в ЮВАО.

