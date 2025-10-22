Строительство пешеходных переходов на Сельскохозяйственной улице завершено на 80%

В рамках глобального проекта развития улично-дорожной сети в Москве продолжают строительство мостовых сооружений через реки Лихоборку и Яузу, а также создание пешеходных переходов и переустройство инженерных сетей и коммуникаций, рассказал глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Он также напомнил, что в городе реконструируют Сельскохозяйственную улицу, улицу Вильгельма Пика и Декабристов. Общая протяженность дорог проекта составила почти шесть километров.

«Помимо дорог, запланировали еще пять пешеходных переходов. Реализация проекта подходит к концу, готовность пешеходных переходов превышает 80 процентов», – заявил Десятков.

В ходе строительства пешеходных переходов проводят монтаж лифтового оборудования и отделочные работы. Реализация проекта улучшит транспортную доступность и связанность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково Северо-Восточного административного округа Москвы. Это также позволит создать новую транспортную связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что путепровод, который строят над грузовой железнодорожной веткой между улицей Костромской и Юрловским проездом, завершен на 90%.

