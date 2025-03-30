Строительство храмового комплекса на юго-востоке Москвы завершат в 2025 году

В ЮВАО продолжается строительство храмового комплекса в честь святого праведного Симеона Верхотурского. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Архитектурный и художественный облик храма создан на основе современного переосмысления традиций церковного зодчества московского барокко XVII–XVIII веков.

В главном храме, рассчитанном на 500 прихожан, находятся алтарь, солея, молельный зал и хоры, расположенные над притвором. В цокольной части здания оборудованы нижний храм, актовый зал и технические помещения. На двух этажах приходского дома размещены трапезная, а также административные и служебные помещения.

«Сейчас ведется кирпичная кладка барабана, в мае будут установлены купола и кресты. Одновременно строители приступили к работам по наружным сетям. Ввод храма в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

С 2014 года на территории Москвы введено в эксплуатацию 120 религиозных объектов, в том числе 13 — на территории Юго-Восточного административного округа.