Собянин: В 2024 году в Московском зоопарке родились свыше 1,5 тыс. детенышей

В 2024 году в Московском зоопарке родились свыше полутора тысяч животных. Об этом говорится на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Он напомнил, что в Московском зоопарке содержатся более 10 тысяч зверей и птиц. Среди новых животных, рассказал мэр, в прошлом году родились птенец японских журавлей, щенок кустарниковых собак, семеро козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, а также детеныши бурых гиен, миниатюрной беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров и другие.

Отмечается, что пополнение в зоопарке также составили три малайских медвежонка, имена которым москвичи уже выбрали на портале «Активный гражданин».

Ранее Сергей Собянин сообщил, где в Москве можно покататься на горных лыжах и сноуборде.