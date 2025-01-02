Собянин: В 2024 году в Московском зоопарке родились свыше 1,5 тыс. детенышей
В 2024 году в Московском зоопарке родились свыше полутора тысяч животных. Об этом говорится на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.
Он напомнил, что в Московском зоопарке содержатся более 10 тысяч зверей и птиц. Среди новых животных, рассказал мэр, в прошлом году родились птенец японских журавлей, щенок кустарниковых собак, семеро козлят дагестанских туров, двое ягнят голубых баранов, а также детеныши бурых гиен, миниатюрной беличьей обезьяны саймири, кошачьих лемуров и другие.
Отмечается, что пополнение в зоопарке также составили три малайских медвежонка, имена которым москвичи уже выбрали на портале «Активный гражданин».
Ранее Сергей Собянин сообщил, где в Москве можно покататься на горных лыжах и сноуборде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru