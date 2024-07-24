Столичный общепит направил выручку за выходные «Лета в Москве» на нужды СВО
Выручка рестораторов благодаря фестивалю «Лето в Москве» выросла в среднем на 30%. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В столичном департаменте торговли и услуг уточнили, что 20–21 июля главные гастрономические улицы города снова стали пешеходными, что и позволило кафе и ресторанам заработать больше.
По словам управляющей рестораном Ugolëk Анжелы Хвостуновой, перекрытие движения транспорта позволяет общепиту «расширить ассортимент, выставить дополнительные стойки и даже увеличить на два дня летние веранды», благодаря чему значительно увеличивается приток клиентов.
«Вместе с тем мы понимаем, что есть люди, у которых сейчас нет возможности наслаждаться летом, поэтому 10% от оборота за выходные мы отправили через фонд на поддержку солдат в зоне спецоперации», – добавил гендиректор Mollusca Group Виталий Передерко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому контрактники, поступившие на службу в Москве, получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет
- В армии законопроект об аресте за смартфоны назвали «кнутом для командиров»
- Гастроэнтеролог Сухорукова: В ресторанах фастфуда можно найти полезные блюда
- Директор ФСБ: Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве сбежал в Турцию
- Премьера сериала «Столыпин» состоится на кинофестивале в Выборге
- В Бурятии трое пятилетних детей сбежали из детсада
- РФПИ: Российский электрокар «Атом» хотят продавать в Китае
- СМИ: Селин Дион получит $2 миллиона за выступление на открытии Олимпиады
- Мосгорсуд продлил арест Елене Блиновской на один месяц
- СМИ: Теледебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис пройдут 10 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru