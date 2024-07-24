Столичный общепит направил выручку за выходные «Лета в Москве» на нужды СВО

В столичном департаменте торговли и услуг уточнили, что 20–21 июля главные гастрономические улицы города снова стали пешеходными, что и позволило кафе и ресторанам заработать больше.

По словам управляющей рестораном Ugolëk Анжелы Хвостуновой, перекрытие движения транспорта позволяет общепиту «расширить ассортимент, выставить дополнительные стойки и даже увеличить на два дня летние веранды», благодаря чему значительно увеличивается приток клиентов.

«Вместе с тем мы понимаем, что есть люди, у которых сейчас нет возможности наслаждаться летом, поэтому 10% от оборота за выходные мы отправили через фонд на поддержку солдат в зоне спецоперации», – добавил гендиректор Mollusca Group Виталий Передерко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому контрактники, поступившие на службу в Москве, получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

