Московские рестораторы отправят часть выручки на нужды СВО
Московские рестораторы направят часть выручки, полученной за минувшие выходные, 13–14 июля, в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Там сообщили, что центральные улицы города в рамках фестиваля «Лето в Москве» стали пешеходными, и выручка ресторанов и кафе в эти дни подскочила на 20%. В связи с этим часть дохода рестораторы отправят на нужны военной операции на Украине.
В департаменте уточнили, что в фестивале участвовали более 120 кафе, ресторанов и магазинов.
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