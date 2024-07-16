Московские рестораторы отправят часть выручки на нужды СВО

Московские рестораторы направят часть выручки, полученной за минувшие выходные, 13–14 июля, в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

«Шаурма на задворках»: В отрасли назвали заведения, которые ждут проверки Роспотребнадзора

Там сообщили, что центральные улицы города в рамках фестиваля «Лето в Москве» стали пешеходными, и выручка ресторанов и кафе в эти дни подскочила на 20%. В связи с этим часть дохода рестораторы отправят на нужны военной операции на Украине.

В департаменте уточнили, что в фестивале участвовали более 120 кафе, ресторанов и магазинов.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:РесторанМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры