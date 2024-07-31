Столичные заказчики сэкономили 3,5 млрд рублей на мини-аукционах

В первом полугодии текущего года свыше 76 тысяч котировочных сессий было размещено на портале поставщиков, которые позволили сэкономить до 3,5 млрд рублей муниципальным и государственным заказчикам. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.



По ее словам, закупки через котировочные сессии выгодны и поставщикам, и заказчикам. Багреева отметила, что снижение начальной цены на торгах достигало в среднем 15%, а денежных средств было сэкономлено на 1,1 млрд рублей больше, чем с января по июнь 2023 года.



На котировочных сессиях, длящихся три, шесть или 24 часа, поставщиками постепенно снижается начальная цена контракта. Торги выигрывает заказчик, предложивший продукцию по наименьшей цене.



По словам главы Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилла Пуртова, принимать участие в сессиях могут предприниматели со всей России. Более трети поставщиков, участвующих в мини-аукционах, представляют Кемеровскую, Псковскую, Новгородскую области, ЯНАО, Пермский край и другие регионы.



Возможность проводить совместные котировочные сессии появилась у заказчиков из Москвы в 2023 году — теперь несколько учреждений могут объединять потребности и организовывать более крупные закупки, а предприниматели в свою очередь могут увеличить объем продаж.



В Департаменте информационных технологий города Москвы заявили, что встроенные бесплатные сервисы портала помогают сделать его современным и удобным, а также востребованным. В частности, один из сервисов – бот автоматических ставок. Перед проведением аукциона поставщики устанавливают минимальную стоимость своей продукции, а бот сам делает ставки до этой цены. Это помогает автоматизировать процесс участия, к тому же предприниматели могут участвовать сразу в нескольких закупочных процедурах.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с января по июнь 2024 года на портале было проведено свыше 310 тысяч закупок (на 11% выше показателей первого полугодия прошлого года). Объем же закупок увеличился на 30% и превысил 55 млрд рублей.

