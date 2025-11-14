Столичные НКО поддерживают ветеранов спецоперации и их семьи

Некоммерческие организации Москвы проводят уроки верховой езды, кулинарные мастер-классы с терапевтическим эффектом для бойцов специальной военной операции и их семей, а также помогают животным в новых и приграничных регионах. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Так, Московский конноспортивный клуб инвалидов проводит занятия по иппотерапии и адаптированной верховой езде. Его посещают около ста участников СВО, к концу октября для них провели почти 500 занятий. Реабилитация проходит в несколько этапов.

«Первый этап – иппотерапия, метод, основанный на терапевтическом воздействии движений лошади. Когда животное идет шагом, его плавные ритмичные движения передаются всаднику. Это помогает укрепить мышцы, улучшить координацию и равновесие, снять мышечное напряжение и активизировать работу нервной системы. На втором этапе – адаптированной верховой езде – человек учится управлять лошадью. Занятие проходит под контролем инструктора и в присутствии иппотерапевта, который следит за безопасностью и корректностью движений. Постепенно всадники становятся увереннее, развивается моторика и чувство самостоятельности», – говорится в сообщении.

Еще один этап – спортивный, желающие продолжить тренировки и выступать на соревнованиях получают индивидуальное оборудование и могут участвовать в турнирах с параспортсменами.

Программу реабилитации для бойцов СВО и их семей реализует Международный союз помощи и поддержки пациентов, который выигрывал гранты мэра столицы для социально ориентированных НКО в 2023, 2024 и 2025 годах. Сотрудники проводят кулинарные мастер-классы в Едином центре поддержки. На них пекут пироги, варят борщ и делают заготовки на зиму, а летом на уличной площадке центра жарят шашлык. На занятиях присутствует психолог, который помогает наладить общение и поддерживать дружескую атмосферу. Всего в мастер-классах приняли участие 300 человек, почти 85% из них отметили улучшение эмоционального состояния. Союз планирует в дальнейшем проводить онлайн-занятия по кулинарии, чтобы привлечь жителей разных регионов.

Благотворительный фонд «Догоникота» помогает найти новый дом для животных, оставшихся без хозяев в новых и приграничных регионах. Волонтеры помогают с перевозкой питомцев в Москву, берут их на передержку и ищут новых хозяев. Фонд уже пристроил животных из Херсонской и Белгородской областей, всего волонтеры помогли 180 питомцам обрести дом. Большое значение для организации имеет участие горожан, неравнодушные москвичи предоставляют корма и лекарства, финансовую поддержку, ведут волонтерскую деятельность.

