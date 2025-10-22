Столичные магазины и кафе регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО

Предприниматели Москвы продолжают собирать гуманитарные посылки с продуктами питания для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Столичный бизнес передает военным тушенку, крупы, лапшу быстрого приготовления, печенье, мед и другие сладости, одноразовую посуду и влажные салфетки. Также владельцы различных предприятий отправляют деньги в благотворительные фонды, в том числе для жителей Курской области.

Так, в Северном административном округе совместно предоставляют помощь бойцам три ресторана, продуктовый магазин и салон маникюра. Их работники собрали для военных более 300 готовых обедов с первыми и вторыми блюдами, тушенку, десятки банок с вареньем. В Северо-Восточном административном округе сотрудники продуктового и строительного магазинов из районов Бабушкинский и Южное Медведково упаковали около 200 комплектов гречки с тушенкой и других консервов. К ним присоединились владельцы продуктовой точки в Ярославском районе, они собрали 600 бутылок воды, 10 коробок колбасы по 15 кг, 240 банок консервов. Работники супермаркета из этого же района добавили еще 180 банок.

Ресторан на Арбате, гастроном в Можайском районе, предприятие быстрого питания и ресторан в Ивановском, салон красоты в ТиНАО, кальянная в Косино-Ухтомском районе закупили сотни сухих пайков. В свою очередь, ресторан на юго-востоке собрал полтысячи банок тушенки и печенье для воинской части 22 263, халяльное заведение в том же округе - продовольственные наборы для 45-й десантной бригады. В Юго-Западном округе две чайханы и кондитерская в Северном Бутове отправили в зону СВО более 330 кг продуктов питания, кафе в районе Обручевский — 100 упаковок воды по пять литров.

Работники кофейни в Перове приобрели для бойцов более 120 различных кондитерских изделий, работники чайханы в Люблине - тысячу бутылок воды, кондитерские изделия, 500 кг меда для отряда спецназначения Минобороны. Хозяйственный магазин из района Соколиная Гора отправил 300 упаковок соков и джемы в Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка. Владельцы торгового центра в Перове собрали рекордное количество одноразовой посуды — 10 тысяч единиц, а также 20 канистр антисептика по пять литров и 100 пачек влажных салфеток.

Кроме того, работники торгового дома и магазина для рыбалки в Даниловском районе, а также супермаркета в районе Орехово-Борисово Южное передали денежные средства на нужды бойцов через фонд сбора.

