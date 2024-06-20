Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ «Технополис Москва»

Стартап-студия, которая помогает студентам создавать технологические компании, открылась в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», в проекты молодых ученых планируется инвестировать 300 млн рублей в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Студию открыл резидент ОЭЗ, производитель микроэлектроники Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), а также опорный вуз – Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ). По словам Овчинского, в кейсе организации 20 идей молодых ученых из области нанотехнологий, электроники, телекоммуникаций, биотеха, фотоники, IT и БАС.

Глава Департамента отметил, что восемь идей уже преобразовались в полноценные проекты: созданы компании, сформированы команды, идет финансирование. Инвестиции пойдут, в частности, на создание оплачиваемых рабочих мест для студентов. Студия рассчитана, в том числе на вузы, студентов и преподавателей, а также федеральные институты развития. Для молодых ученых предоставляют полный пакет поддержки. В него входят юридическая, кадровая и другая помощь.

Гендиректор университетской стартап-студии МИЭТ Полина Корнейчук отметила, что целью таких студий является привлечение студентов к работе над реальными проектами, а также развитие у них интереса к творчеству и высоким технологиям. Она напомнила, что на сегодняшний день в различных регионах России открыто более 20 таких студий. Запуск студии в ОЭЗ усилит направление по развитию молодежного высокотехнологичного бизнеса в Москве, подчеркнула она.

В свою очередь гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что компания «ЗНТЦ» занимается выпуском микроэлектроники и является резидентом ОЭЗ с 2011 года. За это время предприятие освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий микроэлектроники и микросистемной техники, вложив в свое развитие более 1,3 млрд рублей. Для поддержки перспективных высокотехнологичных бизнес-идей резидент организовал инвестфонд, который за 13 лет деятельности создал свыше 50 стартапов.

