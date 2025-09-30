Станцию «Вавиловская» Троицкой линии метро украсили почти три тысячи светильников

Дизайн станции метро «Вавиловская» Троицкой линии посвящен разработкам академика Сергея Вавилова в области люминесценции. Для отражения этой концепции в оформлении станции использовали почти три тысячи точечных светильников. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Станция “Вавиловская” оформлена так, что она кажется буквально залитой светом. Ее архитектурный облик вдохновлен исследованиями ученого-физика Сергея Вавилова в области люминесценции, поэтому при оформлении воплощено множество световых решений. Так, пассажирскую зону украшают 2720 точечных светильников, символизирующих световые частицы. Эффект наполненности светом усиливается также за счет колонн с подсветкой и отражающих элементов на одной из путевых стен», – отметил Максим Гаман.

Для отделки пассажирской зоны общей площадью около 19 тысяч квадратных метров использовали отечественные материалы. Путевые стены и потолок станции облицованы алюминиевыми трехслойными панелями, изготовленными на предприятии в городе Видном Московской области, а стены подземных вестибюлей и лестничных сходов отделаны природным камнем из российских месторождений: амфиболитами «айс-тундра» и «айс-карелия», габбро-диабазами и другими видами.

Объем отделки служебных и технических помещений превысил 100 тысяч квадратных метров. Работы выполнены с помощью стандартных материалов, в том числе с использованием керамогранитной плитки. Для комфортной работы сотрудников станции проведена шумоизоляция.

«Вавиловская» построена вдоль Ленинского проспекта на пересечении с улицами Парфенова и Строителей. Это станция мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями. Выходы предусмотрены к жилой и общественной застройке, а также к остановкам городского транспорта.

Ранее в рамках празднования Дня города Москвы президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение поездов на Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская». Таким образом, завершен первый этап строительства этого радиуса протяженностью 25,2 километра.

Новая ветка длиной более 43 километров с 17 станциями соединит станции Московского центрального кольца с Троицком. Она станет одним из самых протяженных радиусов столичной подземки и самым большим за МКАД.

С участием холдинга «Мосинжпроект» с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 километров линий, построены и реконструированы 14 электродепо.

