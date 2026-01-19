Спортивный мультфестиваль на катках пройдёт 1 февраля в Москве
Мультфестиваль пройдёт на Южном катке в олимпийском комплексе «Лужники», катках стадиона «Авангард» и конноспортивного комплекса «Битца» 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.
В ведомстве рассказали, что мероприятие станет продолжением серии тематических фестивалей на столичных ледовых площадках. Фестиваль «объединит активный отдых, культуру семейного досуга и атмосферу популярных мультфильмов».
Центральным событием в «Лужниках» станет мастер-класс олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Также на лед выйдут ростовые персонажи и герои мультфильмов.
«Посетителям предлагают прийти в костюмах любимых мультперсонажей или воспользоваться тематическим реквизитом на месте. Гости смогут принять участие в эстафетах, конкурсах, викторинах и параде костюмов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что на катках стадиона «Авангард» и конноспортивного комплекса «Битца» пройдут тематические конкурсы, викторины, диджей-сеты.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что жители и гости Москвы могут посетить ледовые шоу знаменитых фигуристов, которые будут проходить в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru