Спортивный мультфестиваль на катках пройдёт 1 февраля в Москве

В ведомстве рассказали, что мероприятие станет продолжением серии тематических фестивалей на столичных ледовых площадках. Фестиваль «объединит активный отдых, культуру семейного досуга и атмосферу популярных мультфильмов».

Центральным событием в «Лужниках» станет мастер-класс олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Также на лед выйдут ростовые персонажи и герои мультфильмов.

«Посетителям предлагают прийти в костюмах любимых мультперсонажей или воспользоваться тематическим реквизитом на месте. Гости смогут принять участие в эстафетах, конкурсах, викторинах и параде костюмов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на катках стадиона «Авангард» и конноспортивного комплекса «Битца» пройдут тематические конкурсы, викторины, диджей-сеты.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что жители и гости Москвы могут посетить ледовые шоу знаменитых фигуристов, которые будут проходить в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

