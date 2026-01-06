Собянин: В «Коломенском» работает один из самых протяженных катков в России

Один из самых протяжённых катков в России работает на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Москва в этом году подготовила более 700 км лыжных трасс

Он рассказал, что длина катка равна 1,7 км. Площадь ледового объекта составляет почти 13,5 тысячи квадратных метров и единовременно он может вместить более двух с половиной тысяч человек.

«Украшает каток световая инсталляция «Звёздное небо» из более чем 14 миллионов лампочек. На внутренней стороне бортов смонтировали 1,8 тысячи светильников, чтобы лёд подсвечивался и снизу», — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что добраться до катка можно на новогоднем поезде, связывающем станцию метро «Кленовый бульвар» с Царской набережной. Для посетителей работает пункт проката спортинвентаря.

Ранее Собянин заявил, что инфраструктура для зимнего отдыха была создана по всей Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

