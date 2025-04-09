Специалисты рассказали о значимости доступности среднего профобразования для строительной отрасли

На рынке труда вырос спрос на выпускников со средним профессиональным образованием — этим объясняется заинтересованность школьников в обучении в колледжах. Столичным Департаментом образования и науки были приняты и опубликованы нормативно-правовые акты во исполнение федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования (СПО).

Количество бюджетных мест в городских колледжах увеличено на 10 тысяч — до 37 тысяч. Впервые официально введена гарантия для всех московских девятиклассников на бесплатное место в столичных колледжах. По окончании учебных заведений выпускники смогут в дальнейшем получить высшее образование, поступив в вуз либо по внутренним экзаменам, либо по результатам ЕГЭ.

Московские колледжи готовят востребованных специалистов, а по скорости трудоустройства в ряде отраслей даже опережают вузы, причем большинство учащихся начинают работать еще в процессе учебы. Учебные заведения работают более чем с 3000 работодателей — представителями промышленности, гастрономических холдингов, ИТ-компаний, профессиональных ассоциаций и сообществ.

Востребованы выпускники колледжей, в частности, в строительной отрасли. Так, вице-президент по строительству девелопера Sminex Селим Демиралай заявил, что застройщик заинтересован в притоке на рынок труда как можно большего числа профессиональных кадров, причем адресно привлекаются мастера узкого профиля к реставрации исторического центра столицы, созданию сложных элементов авторской архитектуры и так далее. «Выпуская больше специалистов по этим и другим востребованным направлениям, московские колледжи могут закрыть эту потребность на рынке строительства, что будет выгодно и бизнесу, и городу», — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель девелопера бизнес-класса «Среда» Андрей Фетисов назвал своевременным и важным расширение доступности СПО. Обучение, ориентированное на практические навыки, поможет подготовить востребованные кадры и укрепить кадровый потенциал, а впоследствии — улучшить качество и темпы строительства. «Развитие профессионального образования — ключевой фактор для устойчивого роста всей отрасли», — добавил Фетисов.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Москве начался открытый отбор квалифицированных специалистов для работы в ведущих девелоперских компаниях и подрядных организациях.

«Присоединиться к конкурсу могут слушатели колледжей, студенты, аспиранты, докторанты и иные специалисты. Процесс отбора будет состоять из пяти этапов, на каждом из которых участники смогут продемонстрировать свои навыки и способности в области урбанистики и градостроительства. В конкурсе могут принять участие и руководители среднего звена на строительных площадках. Для них подготовили отдельный тур, который направлен на выявление и поощрение талантливых специалистов, повышение качества выполняемых ими работ и уровня профессионализма», — отметил вице-мэр.

