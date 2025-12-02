Специалисты отреставрировали фасады главного корпуса типографии Сытина

Реставрацию фасадов главного производственного корпуса типографии Ивана Сытина завершили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента культурного наследия.

Здание считается ярким примером промышленной архитектуры начала XX века.

«Оно расположено по адресу: ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 1 и обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения», – указали в ведомстве.

Типографию построили в 1903 году по проекту мастера промышленной архитектуры Адольфа Эрихсона при участии инженера Владимира Шухова. Ее посещали Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, который некоторое время работал здесь корректором.

Во время реставрации фасадов производственного корпуса специалисты расчистили декоративные элементы поверхности стен, демонтировали поздние металлические элементы, укрепили кирпичную кладку, на главном фасаде воссоздали фигурные аттики с полукруглыми окнами, лопатки-ступенчатые консоли, центральный портал с двумя столбами.

«Также приведена в порядок кровля, обустроены водостоки и восстановлен исторический цвет», – подчеркнул глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Часть оконных проемов была заложена, эксперты восстановили их исторические габариты. Столярные заполнения были заменены реставрационными с сохранением материала и расстекловки. Также реставрационные работы затронули интерьеры. Специалисты привели в порядок вход, отреставрировали три уникальных витража, парадную лестницу с каменными ступенями.

Кроме того, в столице продолжается реставрация фасадов других корпусов типографии на улице Пятницкой.

