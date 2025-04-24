Сотрудники ФНС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Работники Федеральной налоговой службы (ФНС) почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в Александровском саду, сообщает ФНС на своем сайте.
В преддверии Дня Победы в мероприятии приняли участие рядовые сотрудники, руководители налоговых инспекций столицы и глава московского управления ФНС России Марина Третьякова. Память воинов почтили минутой молчания, уточняется в публикации.
«Мы чтим и помним всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, кто поднимал страну из пепла. Низкий поклон ветеранам, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах», – отмечается в тексте.
Пресс-служба ФНС также заявила, что 80-летняя годовщина победы над нацизмом является священным праздником и символом единства и стойкости России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru