Сотрудники ФНС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Работники Федеральной налоговой службы (ФНС) почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в Александровском саду, сообщает ФНС на своем сайте.

СМИ: ФНС заблокировала счета актёра Владимира Гарцунова

В преддверии Дня Победы в мероприятии приняли участие рядовые сотрудники, руководители налоговых инспекций столицы и глава московского управления ФНС России Марина Третьякова. Память воинов почтили минутой молчания, уточняется в публикации.

«Мы чтим и помним всех, кто приближал Победу на фронте и в тылу, кто поднимал страну из пепла. Низкий поклон ветеранам, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах», – отмечается в тексте.

Пресс-служба ФНС также заявила, что 80-летняя годовщина победы над нацизмом является священным праздником и символом единства и стойкости России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Кондратюк
ТЕГИ:ФНСДень ПобедыВеликая Отечественная Война

Горячие новости

Все новости

партнеры