Глава Дагестана посетил зону СВО и наградил военных
Глава Дагестана Сергей Меликов посетил зону специальной военной операции, где пообщался с военными из региона. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Меликов вручил награды отличившимся бойцам СВО, имаму батальона Мухаммаду Мукошдибирову, а также дагестанским журналистам Гусейну Гусейнову и Фариду Муслимову.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне СВО и вручил награды военным, напоминает РЕН ТВ.
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