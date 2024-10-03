Глава Дагестана посетил зону СВО и наградил военных

Глава Дагестана Сергей Меликов посетил зону специальной военной операции, где пообщался с военными из региона. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Во время встречи с военнослужащими 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии и батальона "Каспий" добровольческого корпуса защитникам родины передали мототехнику, тепловизионные прицелы, дроны и многое другое», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Меликов вручил награды отличившимся бойцам СВО, имаму батальона Мухаммаду Мукошдибирову, а также дагестанским журналистам Гусейну Гусейнову и Фариду Муслимову.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне СВО и вручил награды военным, напоминает РЕН ТВ.

