Сокольническую линию продлят в Ярославский район

Две новых станции появятся к 2032 году на севере Сокольнической линии, ее продлят в Ярославский район (СВАО). Об этом свидетельствует письмо дирекции строящегося метрополитена Москвы.

Началась отделка внутренних помещений станции «Академическая» Троицкой линии метро

Таким образом, конечной перестанет быть станция «Бульвар Рокоссовского». Новые станции носят условные название «МГСУ» и «Холмогорская». «МГСУ» откроется рядом с Лосиным Островом, «Холмогорская» — возле примыкания Холмогорской улицы к Ярославскому шоссе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии трех новых станций в составе Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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