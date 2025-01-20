Сокольническую линию продлят в Ярославский район
Две новых станции появятся к 2032 году на севере Сокольнической линии, ее продлят в Ярославский район (СВАО). Об этом свидетельствует письмо дирекции строящегося метрополитена Москвы.
Таким образом, конечной перестанет быть станция «Бульвар Рокоссовского». Новые станции носят условные название «МГСУ» и «Холмогорская». «МГСУ» откроется рядом с Лосиным Островом, «Холмогорская» — возле примыкания Холмогорской улицы к Ярославскому шоссе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии трех новых станций в составе Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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