Согласованы проекты многоквартирных домов по программе реновации в Люблино

На юго-востоке Москвы согласованы проекты многоквартирных домов, дома расположатся по адресу Ставропольская улица, земельные участки 7А и 9А. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Новостройки запроектированы на месте включенных в программу реновации восьми жилых домов, расположенных на углу Ставропольской улицы и проспекта 40 лет Октября. Площадь каждого участка застройки составляет около 1,4 гектара. В новых домах будет почти 1,5 тысячи квартир», – отметил он.

Многоэтажка по улице Ставропольская, земельный участок 7А, будет состоять из десяти секций. В нем будет 746 квартир, 10 из которых обустроят для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Второй дом будет состоять из 11 секций и 747 квартир. Из них 11 отведут под жилье для маломобильных граждан и их близких. Общая площадь двух жилых домов превысит 90 тысяч квадратных метров.

Жилые секции будут сданы с чистовой отделкой. Их выполнят из безопасных и долговечных материалов по всем стандартам реновации.

На первых этажах зданий расположатся помещения общественного назначения. Их площадь составит 3,4 тысячи квадратных метров. Там во время заселения жильцов будут действовать центры информирования.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации в столице выполнена уже более чем на 25%.

