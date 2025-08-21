Согласован проект жилого дома по программе реновации на Большой Черемушкинской улице

Проект многоквартирного дома согласован на улице Большая Черемушкинская в Академическом районе, заявил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту дом возведут на свободном земельном участке на Большой Черемушкинской улице. В нем будет 152 квартиры. Территорию вокруг новостройки благоустроят и озеленят», – рассказал Иван Щербаков.

По проекту предполагается постройка односекционного дома, на первом этаже которого оборудуют помещения коммерческого назначения. Входные группы жилой части сделают сквозными, чтобы жителям было удобно входить как с улицы, так и со двора. Также там оборудуют лифтовый холл, помещение консьержа и колясочную. Для удобства жителей в здании будут четыре лифта.

Территорию благоустроят: установят детскую и спортивную площадки, урны, фонари и скамейки.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.

