Согласован проект жилого дома по программе реновации на Большой Черемушкинской улице
Проект многоквартирного дома согласован на улице Большая Черемушкинская в Академическом районе, заявил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласно проекту дом возведут на свободном земельном участке на Большой Черемушкинской улице. В нем будет 152 квартиры. Территорию вокруг новостройки благоустроят и озеленят», – рассказал Иван Щербаков.
По проекту предполагается постройка односекционного дома, на первом этаже которого оборудуют помещения коммерческого назначения. Входные группы жилой части сделают сквозными, чтобы жителям было удобно входить как с улицы, так и со двора. Также там оборудуют лифтовый холл, помещение консьержа и колясочную. Для удобства жителей в здании будут четыре лифта.
Территорию благоустроят: установят детскую и спортивную площадки, урны, фонари и скамейки.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина
- СМИ: Рэпер Post Malone выступит в Петербурге в ноябре
- СМИ: Европа хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России
- В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet
- В России с 1 сентября обязанности врачей смогут исполнять фельдшеры
- Сценарии и гарантии: Что Запад предложит Зеленскому перед встречей с Путиным
- Россия остановила импорт картофеля из Грузии
- Власти Палестины заявили об уничтожении более тысячи мечетей в секторе Газа
- В ЦБ не исключили снижения ключевой ставки до конца 2025 года
- Силы ПВО ночью уничтожили 49 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru