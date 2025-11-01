Согласован проект жилого дома для реализации программы реновации в Измайлове
Согласован проект жилого многоквартирного дома на востоке Москвы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Положительное заключение государственной экспертизы получил проект многоквартирного дома для реализации программы реновации в районе Измайлово. Его планируют построить на месте расселенной пятиэтажки по адресу: 3-я Прядильная улица, земельный участок 1А. Новостройка будет состоять из одной жилой секции, в ней запроектировано 126 квартир», – отметил он.
На первом этаже расположатся коммерческие и общественные помещения, для которых оборудуют отдельный вход с улицы. Во входной группе предусмотрен лифтовой холл, колясочная комната и место для консьержа. В многоэтажке оборудуют два лифта.
Квартиры сдадут с отделкой из долговечных материалов, а часть квартир будет специально спроектирована для людей с ограниченными возможностями. В местах общего пользования им будет обеспечена безбарьерная среда.
По проекту также благоустроят прилегающую территорию: там расположатся детская и спортивная площадки. Также высадят деревья и кустарники.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что более 215 тысяч жителей столицы переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.
