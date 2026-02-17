Согласован проект четырех административно-складских корпусов в ТиНАО

​Столичные власти согласовали проект строительства складского комплекса в промышленном парке Соколово» в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В рамках второй очереди предусмотрено строительство четырех административно-складских зданий общей площадью свыше 134 тысяч квадратных метров. Они будут предназначены для деятельности, относящейся к складскому хозяйству, в том числе хранения, перевозки, курьерской доставки, комплектации и маркировки продукции», - отметил глава Москомэкспертизы.

Ожидаемый суточный грузооборот новых объектов составит свыше 2,7 тысячи тонн, пропускная способность всего комплекса превысит 3,5 тысячи тонн в сутки.

Логистический парк «Соколово» возводится вблизи аэропорта Внуково на Киевском шоссе. Новые корпуса разные по площади, они включат административно-служебную и складскую части. В них не предусматривается производство и хранение опасных товаров и веществ.

Благодаря реализации проекта в «Соколово» появится больше 700 новых рабочих мест, в том числе инженерного состава, грузчиков, сборщиков.

