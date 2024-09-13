Собянин: Жители Чертанова получили новые возможности для отдыха у воды
Благоустройство территории у прудов на улице Чертановская завершено. Об этом в своём telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря этому жители Чертанова получили новые возможности для занятий спортом, активного и спокойного отдыха у воды.
Он уточнил, что в рамках благоустройства водоёмы были очищены от ила, после чего был создан единый пешеходный маршрут, охватывающий дворовые и несколько озеленённых территорий.
Также на деревянном настиле установили лежаки, спортивную зону дополнили несколькими площадками, оборудовали игровые комплексы для детей, провели озеленение и обновили систему освещения.
Ранее Собянин заявил, что до 2030 года в Москве в порядок планируется привести ещё 36 набережных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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