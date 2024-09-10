Ефимов: По программе КРТ в Москве на 155 га появятся парки, аллеи и бульвары

В столице в разной стадии реализации и проработки находится 236 проектов комплексного развития территорий (КРТ): появятся 155 га зеленых территорий, в том числе скверы, парки, аллеи и другие природные зоны. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В программу комплексного развития территорий вовлечено свыше 3,1 тысячи га. Из них почти 1,25 тысячи га отведено под благоустройство. Наряду с общественными пространствами, в которых разместят велодорожки, спортивные и детские площадки, появится 155 га парковых территорий, скверов, аллей и бульваров. Они будут органично вписаны в застройку новых кварталов», – сказал он.

В ходе реализации проектов КРТ в каждом районе города будут созданы интегрированные в городскую среду общественные пространства, где горожане смогут проводить досуг недалеко от своих домов. Глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что в районе Щукино в рамках редевелопмента бывшей промзоны «Октябрьское Поле» уже завершено благоустройство территории вокруг построенных объектов и вблизи строящихся жилых домов. По его словам, там разместили спортивные и детские площадки, установили малые архитектурные формы, уложили резиновые покрытия и брусчатку, а также высадили деревья. На улицах Берзарина и Расплетина появятся скверы для отдыха.

Ранее о создании новых городских пространств по программе КРТ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Работы по благоустройству и озеленению территорий запланированы в рамках реорганизации части бывшей промышленной зоны «Братцево» в Войковском районе города. Там построят жилье, социальные и общественно-деловые объекты общей площадью более 550 тысяч «квадратов». На участке также создадут прогулочный бульвар между улицей Выборгской и Новопетровским проездом. На придомовых территориях будет разбита зеленая зона площадью более 11 га.

Кроме того, многоуровневую набережную с самой большой в столице мариной на 200 катеров и лодок планируется построить на территории Южного порта. Особенностью проекта станет наличие парящего на высоте 30 метров от земли прозрачного яруса. Новые места для прогулок и отдыха также появятся и на северо-западе столицы. В районе Кунцево обустроят прогулочные зоны внутри жилого квартала, а также прилегающих к нему участков с детскими, спортивными площадками и велодорожками.

