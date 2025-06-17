Собянин заявил о повышении доступности кардиологических операций для детей
Количество проводимых в Москве операций детям с врожденными пороками сердца за пять лет выросло на 30%. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, столь внушительных результатов удалось добиться за счёт комплексного развития в Москве детской кардиологической помощи.
«Сегодня специализированные центры работают на базе двух крупнейших детских больниц — имени Н.Ф. Филатова и Морозовской», — указал мэр, подчеркнув, что выполняется не только диагностика и подготовка к операции, но и наблюдение после выписки в течение года.
Градоначальник добавил, что современные технологии позволяют лечить даже самых маленьких пациентов, в том числе недоношенных детей. Высокотехнологичные операции проводятся как на открытом сердце, так и без разрезов.
Ранее Собянин заявил, что в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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