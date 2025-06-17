Собянин заявил о повышении доступности кардиологических операций для детей

По его словам, столь внушительных результатов удалось добиться за счёт комплексного развития в Москве детской кардиологической помощи.

«Сегодня специализированные центры работают на базе двух крупнейших детских больниц — имени Н.Ф. Филатова и Морозовской», — указал мэр, подчеркнув, что выполняется не только диагностика и подготовка к операции, но и наблюдение после выписки в течение года.

Градоначальник добавил, что современные технологии позволяют лечить даже самых маленьких пациентов, в том числе недоношенных детей. Высокотехнологичные операции проводятся как на открытом сердце, так и без разрезов.

Ранее Собянин заявил, что в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

