Собянин заявил о повышении доступности кардиологических операций для детей

Количество проводимых в Москве операций детям с врожденными пороками сердца за пять лет выросло на 30%. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, столь внушительных результатов удалось добиться за счёт комплексного развития в Москве детской кардиологической помощи.

«Сегодня специализированные центры работают на базе двух крупнейших детских больниц — имени Н.Ф. Филатова и Морозовской», — указал мэр, подчеркнув, что выполняется не только диагностика и подготовка к операции, но и наблюдение после выписки в течение года.

Градоначальник добавил, что современные технологии позволяют лечить даже самых маленьких пациентов, в том числе недоношенных детей. Высокотехнологичные операции проводятся как на открытом сердце, так и без разрезов.

Ранее Собянин заявил, что в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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