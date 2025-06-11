Собянин рассказал о новых стандартах помощи нуждающимся в долговременном уходе

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить работу по улучшению качества услуг в сфере долговременного ухода за пожилыми гражданами, людьми с особенностями здоровья и когнитивными нарушениями. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Внедрение соответствующих новых стандартов обсудили на заседании правительства столицы, с докладом выступила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Как уточнил Собянин, в стандарт входит более 20 услуг от доставки лекарств до помощи в бытовых вопросах.

«Заявление на надомное обслуживание можно подать онлайн. По результатам встречи с социальным инспектором формируется индивидуальный набор услуг», — написал мэр.

Горожане, частично либо полностью утратившие навыки самообслуживания в связи с возрастными изменениями или особенностями здоровья, могут рассчитывать на поддержку службы социальных помощников или сети специализированных стационарных учреждений. Для москвичей, которые заботятся о своих маломобильных близких, действует школа родственного ухода.

В столичной системе соцзащиты помощь на дому получают около 90 тысяч человек, уход за горожанами обеспечивают почти 4,5 тысячи социальных помощников. В стандарт надомного обслуживания включены различные услуги, в том числе приготовление пищи, заказ продуктов, стирка и уборка, сопровождение на прогулку.

Заявление на такое обслуживание можно подать на портале mos.ru, в течение трех дней после регистрации обращения к гражданину придет социальный инспектор и с помощью уникального разработанного в столице цифрового алгоритма проведет функциональную диагностику. По ее итогам будет сформирован набор услуг для конкретного человека; он отражается автоматически в специальном приложении для соцработника. Объем и перечень оказанных услуг фиксируются в режиме реального времени.

