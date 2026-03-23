Собянин: Завершено строительство школы искусств в ТиНАО
Строительство школы искусств завершилось в Филимонковском районе Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что площадь нового образовательного учреждения составляет более восьми тысяч квадратных метров. В нём есть два концертных зала, студия звукозаписи, классы скульптуры, фортепиано, струнных инструментов, живописи и рисунка.
Также в новой школе оборудовали хоровой, оркестровый и компьютерные кабинеты, библиотеку, буфет, гардероб и медкабинет.
«Школа рассчитана на одновременное пребывание свыше тысячи человек. А это значит, что ещё больше ребят из ТиНАО будут развивать свои таланты», — заключил градоначальник.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на Ленинградском шоссе появится школа на 500 мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Начинаются угрозы: Психолог раскрыла отличие пассивного отдыха от безделья
- Трамп на пять дней отложил удары по энергетической инфраструктуре Ирана
- Россиянам объяснили выгоду от запрета «скидок от маркетплейсов»
- Путин заявил о спаде ВВП на 2%
- «Ничего не доказываем!»: Почему «Руки Вверх!» не гонятся за третьими «Лужниками»
- В Турции назвали условие для вступления в войну с Ираном
- Путин: Инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении
- Свищев сменил Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России
- «Всех победят!»: Емельяненко раскрыл прелести женского ММА
- В Кремле предупредили о непоправимых последствиях атак на АЭС «Бушер»