Собянин: Завершено строительство школы искусств в ТиНАО

Строительство школы искусств завершилось в Филимонковском районе Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что площадь нового образовательного учреждения составляет более восьми тысяч квадратных метров. В нём есть два концертных зала, студия звукозаписи, классы скульптуры, фортепиано, струнных инструментов, живописи и рисунка.

Также в новой школе оборудовали хоровой, оркестровый и компьютерные кабинеты, библиотеку, буфет, гардероб и медкабинет.

«Школа рассчитана на одновременное пребывание свыше тысячи человек. А это значит, что ещё больше ребят из ТиНАО будут развивать свои таланты», — заключил градоначальник.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что на Ленинградском шоссе появится школа на 500 мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
