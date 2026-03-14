Ефимов: В Коммунарке возведут образовательный комплекс на 550 мест

Новый образовательный комплекс с детским садом и блоком для начальных классов будет построен в столичном районе Коммунарка. Он рассчитан на 550 мест и будет расположен на территории формирующегося жилого квартала. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Трехэтажный образовательный комплекс площадью около 12,3 тысячи кв м будет рассчитан на 175 воспитанников детского сада и 375 учеников начальных классов», — указал вице-мэр.

По его словам, здание будет оборудовано не только учебными пространствами, но и гимнастическим и спортивным залами, лабораторно-исследовательским комплексом для изучения естествознания, робоклассом и музыкальным кабинетом.

Комплекс также получит витражное остекление со стемалитовыми вставками, а дошкольный блок будет иметь скругленные углы. Входная группа начальной школы будет выполнена объемным эркером, а еще одной яркой деталью станет художественное панно с геометрическими фигурами. Для большего освещения будут использованы зенитные фонари, которые установят в крышу над спортивным и зрительным залом.

Проект является частью создания социальной инфраструктуры в новом жилом массиве «Квартал Румянцево». Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, сам объект и его окружающая среда будут облагорожены: появятся зеленые зоны с растениями и кустарниками, а для детей оборудуют спортивные, прогулочные площадки и зоны для подвижных игр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство детского сада на 175 мест в Южном Бутове.

