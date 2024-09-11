Собянин: Завершено строительство первой очереди технопарка «ЗИЛ»

Мэр российской столицы Сергей Собянин открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ» и отметил, что в I квартале 2025 года будет реализован второй этап проекта.

По его словам, в Москве насчитывается уже 47 технопарков, в которых работают порядка 80 тысяч человек. Собянин отметил, что это малые и средние инновационные предприятия, которые составляют ядро инновационного развития столицы и в значительной степени страны.

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Мэр подчеркнул, что в результате в технопарке создадут порядка 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Он добавил, что недавно было одобрено решение построить технопарк, который будет самым большим в городе – около 200 тысяч «квадратов» с хорошей инфраструктурой для того, чтобы не только комфортно работать, но и отдыхать.

Возведение второй очереди технопарка общей площадью 84,5 тысячи «квадратов» планируется закончить в 2025 году. В результате общая площадь технопарка «ЗИЛ» составит 114 тысяч квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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