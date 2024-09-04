Ефимов: Жилой комплекс и технопарк построят на участке промзоны Коптево
В Войковском районе Москвы реорганизуют часть промзоны № 13 «Коптево». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, площадь участка составляет около восьми гектаров.
«Предполагается, что на месте производственно-коммунальных объектов появится жилой комплекс площадью 112 тысяч квадратных метров со встроенным детским садом на 150 мест, а также современный технопарк площадью более 23 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на месте бывшей промзоны появится новая улица с велодорожками, которая свяжет между собой Старопетровский и Новопетровский проезды.
Проект по реорганизации предусматривает и формирование комфортной городской среды.
Главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ» Артем Дедков отметил, что планируется озеленить внутриквартальную территорию общей площадью 0,14 гектара, а также создать озелененные территории общего пользования площадью 0,32 гектара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru