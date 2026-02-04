Собянин: Завершено строительство перехода на станции метро «Вавиловская»

Новый подземный переход построили на станции метро «Вавиловская» в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«Раньше пассажиры пользовались двумя подземными вестибюлями — северным с одним выходом и южным с двумя. Теперь открыт дополнительный выход из южного, который возвели под Ленинским проспектом», — отметил градоначальник.

С вводом объекта завершилось строительство подземного перехода протяженностью 23 метра. Специалисты уложили почти 1,8 тысячи кубометров железобетона. Архитектурно-отделочные работы вели на площади свыше 4,3 тысячи квадратных метров.

Для пассажирской зоны применили алюминиевые панели и природный камень габбро, в павильоне установили три эскалатора и лифт российского производства. Открытие нового выхода позволит сократить путь до метро с четной стороны Ленинского проспекта на 40 процентов.

Станция «Вавиловская» заработала в сентябре 2025 года в рамках первого этапа Троицкой линии столичного метро. Уже стартовал второй этап — строительство еще шести станций.

