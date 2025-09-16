Собянин: Завершена реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском»
Реставрацию уникального памятника русского зодчества — шатровой церкви Вознесения Господня - провели в Коломенском. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что реализацию комплексного проекта благоустройства музея-заповедника «Коломенское» начали в прошлом году. Здесь приводят в порядок и создают новые игровые и спортивные пространства, открыли набережную, а параллельно провели реставрацию шатровой церкви XVI века, включенной в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы заняли 2,5 года.
«Особое внимание уделили шатру: расчистили кирпичную кладку от загрязнений и старой обмазки, выполнили биоцидную обработку, затем загрунтовали, обмазали и окрасили. Благодаря современным материалом обеспечили хорошую паропроницаемость, и кладка будет «дышать». Крест и яблоко - декоративный элемент в виде шара, расположенный под крестом - были расчищены и позолочены», - указал мэр.
Кроме того, были расчищены и восстановлены утраты белокаменных кокошников, наличников, капителей с резьбой, стрельчатых окон. Царское место – сень на восточном фасаде с килевидной закомарой с двуглавым орлом, которая ранее была окрашена охрой, терракотовой и зеленой краской — не стали закрашивать и докомпоновывать утраты белого камня, это место музеефицируют. При этом лестницу со «стременами» расчистили, специалисты провели грунтовку свинцовым суриком и окрасили ее. Также был сохранен исторический облик цоколя, небольшие утраты и шероховатости намеренно оставили и законсервировали. Кирпичную кладку внутри расчистили от обмазки, заменили фрагменты кладки, отреставрировали капители с выразительной резьбой.
Как ожидается, храм откроют к престольному празднику Вознесения Господня в мае следующего года. До этого в верхний предел вернут тябловый иконостас, а в подклете подготовят посвященную истории храма экспозицию. Научным консультантом по ее созданию стал доктор искусствоведения, профессор, почетный член РАХ Андрей Баталов. Выставка будет работать круглогодично, церковь — в теплое время года, и в дни важных церковных праздников здесь будут совершаться службы.
В дальнейшем реставраторы планируют восстановить еще несколько объектов «Коломенского», в том числе здание Сытного двора.
