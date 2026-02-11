Собянин: Завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово

Комплексная реставрация храма Живоначальной Троицы завершилась в усадьбе Свиблово. Об этом рассказал в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«История церкви берет начало с XIV века, когда боярин Федор Свибло приказал возвести в своем селе на берегу Яузы деревянную церковь... Федор Андреевич занимал высокое положение при князе Дмитрии Донском и владел палатами в Московском Кремле», — отметил градоначальник.

Башню рядом с ними назвали в честь боярина — Свиблова. Теперь она больше известна как Водовзводная.

Первое достоверное упоминание храма относится к началу ХVII века, когда на месте сгоревшей церкви построили новую при следующем владельце села Андрее Плещееве. В 1704–1708 годы сподвижник императора Петра I, губернатор Москвы Кирилл Нарышкин возвел каменное здание, а позднее к храму были пристроены придел святого Георгия Победоносца и колокольня. В разные годы усадьба Свиблово принадлежала семьям Голицыных, Высоцких, Казеевых, Кожевниковых, Халатовых. Кроме того, в начале XIX века здесь жил историк и писатель Николай Карамзин.

Архитектура храма Живоначальной Троицы неоднородна и считается уникальной, здание имеет элементы нарышкинского и петровского барокко. Специалисты провели реставрацию фасадов и интерьеров, привели в порядок цоколь и кирпичную кладку, белокаменный и кирпичный декор, оформление окон, дверного проема портала. На колокольне отреставрировали капители яруса звона и колонн. В интерьерах реставраторы восстановили штукатурную отделку и полы первого яруса.

Как отметил Собянин, храм является объектом культурного наследия федерального значения и одним из архитектурных символов северо-востока столицы.

