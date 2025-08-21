Собянин: Завершена реконструкция образовательного центра на западе Москвы
Реконструкция здания образовательного центра «Протон» на Филевском бульваре завершена. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в трехэтажной школе, которая находится на западе столицы, был обновлён фасад, выполнена замена коммуникаций, дверкй и окон, благоустроена территория.
«Сделали универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для групповых занятий. Оборудовали современную медиатеку, спортивный и гимнастический залы, уютную столовую», — написал градоначальник.
Мэр добавил, что 1 сентября реконструированое здание вновь откроется для учеников первых — четвертых классов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что с 25 по 30 августа в обновлённых школах столицы впервые состоятся дни открытых дверей, сообщает RT.
