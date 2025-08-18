Собянин: Новая школа откроется на территории бывшего Тушинского аэродрома
Новая школа №58 откроется 1 сентября на территории бывшего Тушинского аэродрома. Об этом в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, образовательное учреждение в Покровском-Стрешневе станет первой ступенью подготовки будущих специалистов инженерно-технического профиля. В частности, ученики 7–9 классов будут учиться в «Математической вертикали», а старшеклассники — в инженерных и IT-классах.
Градоначальник отметил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома и прилегающих к ней участках планируется сформировать кластер подготовки инженеров нового поколения.
«Сегодня только в Москве требуется порядка 200–300 тысяч специалистов. Наша задача — восполнить этот дефицит», - заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в Москве завершилась комплексная реконструкция учебного корпуса школы № 534 на улице Мусы Джалиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
