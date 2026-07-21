Собянин: Завершена проходка тоннеля между станциями «Щелковская» и «Гольяново»

По его словам, о продлении линии за «Гольяново» до района Восточный долгое время просили местные жители. В настоящее время им приходится выезжать на перегруженное Щелковское шоссе, которое «по утрам стоит в пробках». Продление Арбатско-Покровской линии позволит исправить ситуацию.

Новый участок, с учётом оборотных тупиков, протянется на 2,6 км. Конечной станет станция «Гольяново», которая разместится вдоль Уссурийской улицы — на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской. Она проектируется с островной платформой и двумя подземными вестибюлями. Выходы обустроят на обе стороны Уссурийской улицы. Один из них интегрируют с многофункциональным комплексом с помещениями для отдыха локомотивных бригад и другими пространствами.

Дизайн станции «Гольяново» будет отсылать к космической тематике. Это связано с тем, что в Гольянове находится крупное предприятие «Геофизика‑Космос», занимающееся разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов. В отделке планируется использовать качественный отечественный металл российского производства. Для оформления вестибюлей был выбран футуристический стиль с геометрическими формами.

Отмечается, что новая станция будет адаптирована для маломобильных пассажиров. Гражданам будут доступны все привычные сервисы московского транспорта, в том числе новейшие турникеты и билетные автоматы столичного производства. Обслуживать линию будут поезда серии «Русич».

Благодаря открытию станции «Гольяново» улучшится качество транспортного обслуживания района Гольяново, в котором проживают более 160 тысяч человек. Путь до станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии сократится для них почти в два раза — с 40 до 25 минут. Время в пути до станции «Измайлово» Московского центрального кольца уменьшится в полтора раза: с 30 до 20 минут. Помимо этого, более удобным станет путь до национального парка «Лосиный Остров».

Ожидаемый пассажиропоток «Гольяново» составит 28 тысяч человек в сутки. Открытие станции позволит снизить нагрузку на станцию «Щелковская» примерно на 30%. Перед её открытием будут скорректированы маршруты и интервалы наземного транспорта в данном районе, за счёт чего сократится число подвозящих маршрутов, а подъезды к метро станут более удобными.

