Ефимов: Новая дорога связала ТТК и Алтуфьевское шоссе в Москве
Завершилось строительство дороги в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Новая дорожная сеть с примыканием к железнодорожному путепроводу связала улицы Добролюбова и Складочную. Благодаря объекту появился новый маршрут от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Алтуфьевского шоссе.
Реализация данного проекта проходила в два этапа. Первый этап завершился в 2024 году, когда был открыт тоннель, соединивший улицы Складочную и Двинцев.
«Сейчас завершили работы над дорогой под железнодорожным путепроводом второго Московского центрального диаметра, благодаря чему соединили улицы Добролюбова и Складочную. Оба проекта интегрировали в существующую улично-дорожную сеть, за счет чего создали новый маршрут от Третьего транспортного кольца с возможностью выезда на Алтуфьевское шоссе», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Железнодорожный путепровод был построен ОАО «РЖД» в прошлом году. Итоговая протяженность построенных и реконструированных дорог составила более 400 метров.
Как добавил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, реализация проекта предусматривала также обустройство удобных подъездов к производственным объектам, оптимизацию перекрестков на улице Добролюбова и установку тротуаров и светофоров.
В ходе строительства были созданы новые велосипедные дорожки протяженностью свыше 480 метров, которые интегрировали в общую велосеть района.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже анонсировал открытие дороги, связавшей улицы Добролюбова и Складочную.
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