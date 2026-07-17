Ефимов: Новая дорога связала ТТК и Алтуфьевское шоссе в Москве

Завершилось строительство дороги в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая дорожная сеть с примыканием к железнодорожному путепроводу связала улицы Добролюбова и Складочную. Благодаря объекту появился новый маршрут от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Алтуфьевского шоссе.

Реализация данного проекта проходила в два этапа. Первый этап завершился в 2024 году, когда был открыт тоннель, соединивший улицы Складочную и Двинцев.

«Сейчас завершили работы над дорогой под железнодорожным путепроводом второго Московского центрального диаметра, благодаря чему соединили улицы Добролюбова и Складочную. Оба проекта интегрировали в существующую улично-дорожную сеть, за счет чего создали новый маршрут от Третьего транспортного кольца с возможностью выезда на Алтуфьевское шоссе», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Железнодорожный путепровод был построен ОАО «РЖД» в прошлом году. Итоговая протяженность построенных и реконструированных дорог составила более 400 метров.

ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Как добавил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, реализация проекта предусматривала также обустройство удобных подъездов к производственным объектам, оптимизацию перекрестков на улице Добролюбова и установку тротуаров и светофоров.

В ходе строительства были созданы новые велосипедные дорожки протяженностью свыше 480 метров, которые интегрировали в общую велосеть района.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин уже анонсировал открытие дороги, связавшей улицы Добролюбова и Складочную.

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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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