Ефимов: Новая дорога связала ТТК и Алтуфьевское шоссе в Москве

Завершилось строительство дороги в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Новая дорожная сеть с примыканием к железнодорожному путепроводу связала улицы Добролюбова и Складочную. Благодаря объекту появился новый маршрут от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Алтуфьевского шоссе.



Реализация данного проекта проходила в два этапа. Первый этап завершился в 2024 году, когда был открыт тоннель, соединивший улицы Складочную и Двинцев.



«Сейчас завершили работы над дорогой под железнодорожным путепроводом второго Московского центрального диаметра, благодаря чему соединили улицы Добролюбова и Складочную. Оба проекта интегрировали в существующую улично-дорожную сеть, за счет чего создали новый маршрут от Третьего транспортного кольца с возможностью выезда на Алтуфьевское шоссе», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Железнодорожный путепровод был построен ОАО «РЖД» в прошлом году. Итоговая протяженность построенных и реконструированных дорог составила более 400 метров.