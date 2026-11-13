Собянин: Завершен монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

По его словам, длина сооружения превышает 120 метров. Оно пересекает крупную магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и связывает два округа столицы. Путепровод стыкуется с Новоорловской улицей в Ново-Переделкине с одной стороны , и с дублёром Боровского шоссе во Внукове - с противоположной.

Благодаря новому объекту жители столицы получат дополнительный доступ к объектам социальной инфраструктуры: школам, детским садам, взрослым и детским поликлиникам.

Как отметил градоначальник, путепровод появится в рамках строительства многоуровневой транспортной развязки. В общей сложности будет построено более двух километров дорог. В том числе, будет выполнена реконструкция участка Новоорловской улицы — с двумя полосами движения в каждом направлении.

Кроме того, будут построены съезды с Новоорловской улицы при движении в область на СБВ с одной полосой движения в каждом направлении, с СБВ на Новоорловскую улицу при движении в сторону центра с одной полосой движения, с СБВ на Новоорловскую улицу при движении в сторону области с одной полосой движения в каждом направлении и с Новоорловской улицы при движении в центр на СБВ с одной полосой движения.

«Завершить строительство развязки планируется в 2027 году. В будущем по путепроводу пройдёт маршрут наземного транспорта, который свяжет станцию метро «Рассказовка» и ЖК «Рассказово» с социальными объектами на Новоорловской улице», - написал Собянин.

Ранее в столице в рамках развития Московского скоростного диаметра (МСД) был открыт новый съезд на Каширское шоссе. Благодаря двухполосной эстакаде, длина которой составляет 800 метров, перепробег машин на данном участке сократится почти в два раза, а время съезда с МСД на Каширское шоссе уменьшится до одной минуты.

Как сообщили в московском правительстве, за последние 15 лет в городе появилось более полутора тысяч километров новых дорог. Также было выполнено строительство или реконструкция 75 процентов транспортных магистралей. Кроме того, появились 503 новых тоннеля, эстакад и мостов, и 376 внеуличных пешеходных переходов.

Планы на 2026 год предусматривают строительство в Москве около 100 километров новых дорог, а также 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов. Всего же в 2026-2028 годах городские власти планируют возвести 296 километров дорог, 46 искусственных сооружений и 53 пешеходных перехода.

