Собянин: Обновленный Ленинградский вокзал обслужил более 6,3 млн пассажиров

Ленинградский вокзал — первый железнодорожный вокзал Москвы — после масштабного обновления стал самым современным и технологичным в России и обслужил свыше 6,3 млн пассажиров поездов дальнего следования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, 175 лет назад было запущено регулярное железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Первый поезд со 192 пассажирами отправился из Петербурга 13 ноября 1851 года, путь до Москвы занимал 21 час 45 минут, что стало настоящим прорывом. Так началась пассажирская история Ленинградского вокзала, построенного по проекту архитектора Константина Тона. Сейчас вокзал — самый современный и технологичный в стране.

«Он сочетает в себе историческое наследие, передовые технологии и высокие стандарты Московского транспорта. После масштабного обновления вокзал обслужил больше 6,3 миллиона пассажиров поездов дальнего следования и стал лучшим в России по уровню сервиса», — указал Собянин.

Новые сервисы вокзала уже успели стать востребованными у граждан. Свыше 200 тысяч обращений поступило на круглосуточную информационную стойку Московского транспорта, впервые организованную на вокзале. Здесь пассажирам помогают построить маршрут, узнать о движении поездов и услугах. Более 6,4 тысячи человек воспользовались бесплатной комнатой для семей с детьми, где можно отдохнуть перед поездкой и позаботиться о малышах.

Также Ленинградский вокзал стал новой точкой притяжения москвичей. Здесь проводятся концерты, выставки, другие культурные мероприятия. Кроме того, на вокзале работает бесплатный Музей истории вокзала, доступны пространство для работы и лаунж-зоны с онлайн-библиотекой.

Как отметил Собянин, Москва продолжит совершенствовать инфраструктуру вокзала, повышать качество обслуживания, создавать возможности для комфортных путешествий.

«Именно сегодня, в день 175-летия, Ленинградский вокзал официально стал площадкой для регистрации браков в рамках проекта "Новые адреса счастья". Символично, что вокзал, который почти два века соединял города и людей, теперь будет местом создания новых семей», — добавил мэр.

Сергей Собянин также напомнил о грядущем этапе развития железнодорожного сообщения, связанном со строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

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