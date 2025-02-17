Собянин: Завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

Также привели в порядок и фасады доходного дома П.В. Лоськова в Мансуровском переулке. Здание построено в 1906 году в стиле северного модерна и напоминает средневековый замок. На фасадах отреставрировали декоративные элементы, крыльцо и эркер, а также установили архитектурную подсветку.

Ранее Собянин рассказал, как изменится Ленинградский вокзал после реставрации. По его словам, ключевые изменения коснутся внутреннего пространства вокзала, а историческую часть здания сохранят и отремонтируют.



